Президент США Дональд Трамп розпорядився не перешкоджати компаніями, які найближчим часом почнуть виробництво апаратів штучної вентиляції легень на тлі боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Відповідне розпорядження направлено міністрам охорони здоров’я і внутрішньої безпеки.

“Моє розпорядження … допоможе таким вітчизняним виробникам, як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips і Vyaire Medical, отримати необхідні поставки для виробництва апаратів вентиляції легенів, необхідних для перемоги над вірусом”, – сказав Трамп.

Таким чином Трамп задіяв закон про оборонну промисловість для масового випуску респіраторів N95 і виготовлення апаратів ШВЛ.

Трамп розповів журналістам про те, що напередодні у нього відбулася розмова з генеральним директором GM, який пообіцяв, що компанія якнайшвидше включиться в процес виробництва апаратів ШВЛ.

Скільки респіраторів і апаратів ШВЛ планується виготовити – в розпорядженні не вказано.