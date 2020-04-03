Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
Відповідне розпорядження направлено міністрам охорони здоров’я і внутрішньої безпеки.
“Моє розпорядження … допоможе таким вітчизняним виробникам, як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips і Vyaire Medical, отримати необхідні поставки для виробництва апаратів вентиляції легенів, необхідних для перемоги над вірусом”, – сказав Трамп.
Таким чином Трамп задіяв закон про оборонну промисловість для масового випуску респіраторів N95 і виготовлення апаратів ШВЛ.
Трамп розповів журналістам про те, що напередодні у нього відбулася розмова з генеральним директором GM, який пообіцяв, що компанія якнайшвидше включиться в процес виробництва апаратів ШВЛ.
Скільки респіраторів і апаратів ШВЛ планується виготовити – в розпорядженні не вказано.
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