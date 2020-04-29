Президент США Дональд Трамп назвав компанії з виготовлення м'яса критичними, закликавши на закривати їх в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент готовий використовувати надзвичайні повноваження, щоб зобов’язати м’ясокомбінати не закриватися, назвавши їх критично важливими в умовах епідемії коронавірусу.

При цьому адміністрація Трампа візьме на себе зобов’язання забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.

Тоді як президент наполягає на тому, щоб м’ясокомбінати не закривалися, профспілки і місцева влада не рекомендують таким підприємствам працювати. Наприклад, у штаті Південна Дакота всередині м’ясокомбінату поширюється коронавірус серед працівників. Але підприємство на закривають, а працівникам не забезпечують соціальні та медичні гарантії на випадок зараження коронавірусом.

Трамп виступає за якнайшвидше відновлення економіки у Сполучених Штатах.

Закон про оборонну промисловість, яким керується Трамп, дає уряду широкі повноваження з управління промисловим виробництвом в умовах кризи. Трамп раніше посилався на закон, щоб збільшити поставки медичного обладнання.

Американський м’ясний гігант Tyson Foods Inc. днями заявив про те, що з’явилися труднощі з поставками. У березні там фіксували перші випадки зараження серед працівників, але заводи продовжували працювати.

Згодом підприємства довелося закрити через високий рівень захворюваності на COVID-19.

За офіційними даними, як мінімум 20 працівників м’ясної галузі померли внаслідок зараження коронавірусом, а ще близько 5 тисяч осіб перехворіли або пішли на вимушену самоізоляцію.

У профспілках наполягають на тому, що умови роботи на підприємствах цієї галузі повинні бути безпечними, а зарплати в умовах пандемії потрібно підвищити з огляду на ризики для здоров’я.

Загалом на території США як мінімум 22 м’ясокомбінати було закрито протягом останніх двох місяців, що зменшило потужність з переробки свинини на 25% і з переробки яловичини на 10%. Внаслідок введених обмежень у фермерів є тварини, яких нікуди дівати, тому доводиться їх утилізувати.