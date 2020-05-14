Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів і адміністрацію загальноосвітніх шкіл знову відкрити навчальні заклади після карантину через епідемію коронавірусу.

Про це він заявив на зустрічі з губернаторами штатів Північна Дакота і Колорадо.

Трамп зазначив, що незначна кількість дітей перехворіли коронавірусом, тому варто відкрити школи, бо батькам необхідно працювати.

При цьому, якщо в навчальних закладах працюють люди старше 60 – 65 років, то вони можуть залишатися в самоізоляції.

“Я думаю, ви потрібно повністю відкрити школи. Наша країна має повернутися до колишнього життя якомога швидше. І я не думаю, що наша країна зможе жити як раніше, якщо школи будуть закриті”, – зазначив Трамп.

Він пояснив, що рішення про відкриття шкіл повинні приймати губернатори, як керівники штатів.

Наразі в США всі школи закриті, а діти вчаться дистанційно. У багатьох штатах вже прийняли рішення не відкривати школи до кінця навчального року.