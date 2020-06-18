Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити на рік санкції проти Північної Кореї.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.

“Існування та ризик розповсюдження ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії і політика уряду КНДР продовжують становити загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів”, – зазначається в розпорядженні глави Білого дому.

У зв’язку з цим Трамп заявив, що прийняв рішення “продовжити надзвичайну ситуацію, оголошену указом 13466 щодо Північної Кореї”.

Вперше обмеження були введені ще у 2008 році як реакція на ядерну небезпеку Північної Кореї.