Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.
“Існування та ризик розповсюдження ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії і політика уряду КНДР продовжують становити загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів”, – зазначається в розпорядженні глави Білого дому.
У зв’язку з цим Трамп заявив, що прийняв рішення “продовжити надзвичайну ситуацію, оголошену указом 13466 щодо Північної Кореї”.
Вперше обмеження були введені ще у 2008 році як реакція на ядерну небезпеку Північної Кореї.
- Раніше Трамп анонсував санкції проти Китаю за “підрив автономії” Гонконгу.