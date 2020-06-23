Президент США Дональд Трамп підпише указ про призупинення видачі робочих віз іноземним громадянам. Обмеження діятиме до кінця 2020 року.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Очікується, що найближчим часом американський лідер підпише указ, яким продовжить заборону на видачу грін-карт, а також призупинить до кінця року видачу робочих віз іноземним громадянам.

Представники адміністрації президента заявили, що також будуть введені нові правила для отримання робочих віз в майбутньому. Зміни будуть спрямовані на те, щоб отримання робочої візи було доступним тільки для високооплачуваних висококваліфікованих працівників, які будуть менше конкурувати з громадянами США.

За інформацією видання, обмеження можуть заблокувати в’їзд в Сполучені Штати в рамках візової програми H-1B, водночас вони не стосуватимуться співробітників медичної сфери та сільського господарства.

В цілому, за підрахунками чиновників, до кінця року кількість осіб, які не зможуть в’їхати в США в зв’язку з обмеженнями, складе близько 525 тисяч.

Цей крок адміністрації президента спрямований на подолання проблем, викликаних пандемією COVID-19 та економічною кризою, пов’язаною з нею.