Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Очікується, що найближчим часом американський лідер підпише указ, яким продовжить заборону на видачу грін-карт, а також призупинить до кінця року видачу робочих віз іноземним громадянам.
Представники адміністрації президента заявили, що також будуть введені нові правила для отримання робочих віз в майбутньому. Зміни будуть спрямовані на те, щоб отримання робочої візи було доступним тільки для високооплачуваних висококваліфікованих працівників, які будуть менше конкурувати з громадянами США.
За інформацією видання, обмеження можуть заблокувати в’їзд в Сполучені Штати в рамках візової програми H-1B, водночас вони не стосуватимуться співробітників медичної сфери та сільського господарства.
В цілому, за підрахунками чиновників, до кінця року кількість осіб, які не зможуть в’їхати в США в зв’язку з обмеженнями, складе близько 525 тисяч.
Цей крок адміністрації президента спрямований на подолання проблем, викликаних пандемією COVID-19 та економічною кризою, пов’язаною з нею.
- Нагадаємо, станом на 17 квітня у США 22 млн осіб залишилися без роботи через коронавірус.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачу грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.