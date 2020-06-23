Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Очікується, що найближчим часом американський лідер підпише указ, яким продовжить заборону на видачу грін-карт, а також призупинить до кінця року видачу робочих віз іноземним громадянам.

Представники адміністрації президента заявили, що також будуть введені нові правила для отримання робочих віз в майбутньому. Зміни будуть спрямовані на те, щоб отримання робочої візи було доступним тільки для високооплачуваних висококваліфікованих працівників, які будуть менше конкурувати з громадянами США.

За інформацією видання, обмеження можуть заблокувати в’їзд в Сполучені Штати в рамках візової програми H-1B, водночас вони не стосуватимуться співробітників медичної сфери та сільського господарства.

В цілому, за підрахунками чиновників, до кінця року кількість осіб, які не зможуть в’їхати в США в зв’язку з обмеженнями, складе близько 525 тисяч.

Цей крок адміністрації президента спрямований на подолання проблем, викликаних пандемією COVID-19 та економічною кризою, пов’язаною з нею.