Чинний президент США Дональд Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США. Обмеження стосуються тих, хто хотів отримати грін-карту та іноземних працівників.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, ці заходи необхідні для захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.

Зазначені заборони були введені в квітні і червні цього року. Термін їх дії закінчувався 31 грудня.

Новообраний президент США Джо Байден розкритикував це рішення, але не сказав, чи буде скасовувати обмеження.