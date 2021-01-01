Про це повідомляє Reuters.
За словами Трампа, ці заходи необхідні для захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.
Зазначені заборони були введені в квітні і червні цього року. Термін їх дії закінчувався 31 грудня.
Новообраний президент США Джо Байден розкритикував це рішення, але не сказав, чи буде скасовувати обмеження.
- Нагадаємо, станом на 17 квітня у США 22 млн осіб залишилися без роботи через коронавірус.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачу грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.