У "Зимовому Білому домі" на Палм-Біч (Флорида) відбулася традиційна новорічна вечірка Дональда Трампа. Сам американський лідер її проігнорував.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У приватному курортному клубі Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де розташовані палац й вілла у середземноморському стилі, відбулася чергова новорічна вечірка.

Президент не з’явився на цій вечірці. Очікувалося, що Трамп приїде до Флориди не пізніше середи, 30 грудня. Потім стало відомо, що президент та перша леді, Меланія Трамп, поїдуть назад до Вашингтона вже вранці 31 грудня.

В результаті вечірка залишилася без своєї звичайної центральної теми: промови президента і можливості побачити першу леді. Офіційного пояснення дострокового від’їзду президента з Мар-а-Лаго дано не було.

Трамп залишив гостей на вечірці зі своїм адвокатом Руді Джуліані, синами Дональдом-молодшим і Еріком та дочкою Тіффані. Також були присутні Кімберлі Гилфойл, супутниця старшого сина президента, і зірка Fox News та екссуддя Жанін Пірро.

Під час заходу не дотримувалися карантинних обмежень. Столи, накриті на 10 осіб, були згруповані в бальному залі, ніхто не носив захисні маски. Розважали гостів репер Vanilla Ice та гурт Berlin, які були популярними десятиліття тому. Вони виступали з головної сцени бального залу.

На захід цьогоріч було продано 500 квитків. Це менше, ніж у попередні роки, але не набагато. Загалом бальний зал вміщує до 700 осіб.

Ціни на квитки на новорічну вечірку Трампа росли відтоді як він став президентом і цьогоріч досягли позначки у 1000 доларів.