Про це повідомляє The Time.
Раніше повідомлялося, що Трамп зустрічався з бразильським чиновником, у якого через кілька днів діагностували зараження коронавірусом.
Після цього стало відомо, що коронавірус діагностували у ще одного не названого чиновника, з яким у Трампа відбулася зустріч в резиденції Мар-а-Лаго (Флорида).
Трамп заявив, що його швидше за все будуть тестувати на Covid-19. При цьому раніше він говорив, що не боїться вірусу і відкидав можливість ізоляції.
При цьому, Трамп продовжує обмінюватися рукостисканнями, незважаючи на оголошені заходи обережності.
На даний момент в США близько 2 тисяч випадків захворювання, з яких 37 осіб померли.
- Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса.
- У сотрудника офиса сенатора США Марии Кантуэлл диагностирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай CODID-19 на Капитолийском холме.