Президент США Дональд Трамп незабаром пройде тест на наявність коронавірусної інфекції, оскільки у іншого чиновника, з яким він контактував, виявили вірус Covid-19.

Про це повідомляє The Time.

Раніше повідомлялося, що Трамп зустрічався з бразильським чиновником, у якого через кілька днів діагностували зараження коронавірусом.

Після цього стало відомо, що коронавірус діагностували у ще одного не названого чиновника, з яким у Трампа відбулася зустріч в резиденції Мар-а-Лаго (Флорида).

Трамп заявив, що його швидше за все будуть тестувати на Covid-19. При цьому раніше він говорив, що не боїться вірусу і відкидав можливість ізоляції.

При цьому, Трамп продовжує обмінюватися рукостисканнями, незважаючи на оголошені заходи обережності.

На даний момент в США близько 2 тисяч випадків захворювання, з яких 37 осіб померли.