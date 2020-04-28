Лідер США Дональд Трамп прокоментував можливість перенесення дати президентських виборів в країні в зв'язку з певними обставинами.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Напередодні демократ і головний суперник Трампа на майбутніх виборах Джозеф Байден заявив, що нинішній президент може піти на такий крок.

Байден говорив, що Трамп “спробує якось скасувати вибори, придумати якесь обґрунтування, чому вони не можуть бути проведені”.

Але сам Трамп заявив зворотнє:

“Я ніколи не думав про зміну дати виборів. 3 листопада. Прекрасна дата”.

Згідно з нормою закону, президент США не може в односторонньому порядку змінити дату виборів. У разі такої необхідності Конгрес повинен схвалити цей крок.

Варто зазначити, що дати проведення виборів президента встановлює закон від 1845 року.

Вибори заплановані на 3 листопада 2020 року.