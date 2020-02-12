Про це американський лідер написав в твітер.

“Для безпеки нашої країни дуже важливо, щоб Сенат Сполучених Штатів не голосував за резолюцію про військові повноваження щодо Ірану. У нас все добре з Іраном, і зараз не час показувати слабкість. Американці в переважній більшості підтримують нашу атаку на терориста Сулеймані. Якби у мене були зв’язані руки, у Ірану був би знаменний день”, — написав він.

Також Трамп зазначив, що рішення обмежити його військові повноваження “посилає дуже поганий сигнал” та звинуватив демократів у тому, що вони намагаються “зганьбити Республіканську партію”.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.

У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.