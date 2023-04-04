Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Нью-Йорка, де йому мають висунути кримінальні звинувачення за понад 30 пунктами.

Про це повідомляє The Insider.

За інформацією західних ЗМІ, експрезидент США прибув у свій хмарочос Trump Tower на Мангеттені.

Звідси він відправиться до суду, де йому висунуть звинувачення. Як повідомляв сам Трамп, його звинуватять за 33 пунктами.

“Окружний прокурор Елвін Брегг допустив витік інформації про 33 пункти звинувачення. Немає жодних сюрпризів чи змін у тих даних, які він зробив публічними”, – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп стане першим колишнім президентом США, проти якого висунуть кримінальні звинувачення.

Адвокати експрезидента США повідомили, що він добровільно здасться правоохоронцям, однак буде оскаржувати кожен пункт обвинувачення.

Зараз будівлю, де перебуває Трамп, обгороджено металевим парканом, а поруч чергують поліціянти.

Сам Дональд Трамп вважає себе невинним та запропонував прокурору негайно піти у відставку.

За даними ЗМІ, звинувачення щодо Трампа можуть стосуватись фальсифікації ділової документації. Також у ЗМІ припускають, що колишнього президента США підозрюють у навмисній фальсифікації фінансової документації через виплати порноакторці Стормі Деніел.

Зазначається, що через свого адвоката Трамп заплатив зірці фільмів для дорослих 130 000 доларів, аби вона не розповідала про їх ймовірний роман напередодні президентських виборів у 2016 році.