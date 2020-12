Про це він написав у своєму Twitter.

Трамп заявив, що масштаб кібератак перебільшили журналісти. Насправді ситуація контрольована.

“Кібератака виглядає масштабніше у викладі фейкових ЗМІ, ніж в реальності. Я був детально поінформований і все під контролем”, – написав Трамп.

Крім того, у президента, схоже, є власна версія того, хто саме стоїть за організацією кібератак. Він зазначив, що кіберзлочинці могли бути з Пекіну, а не Москви.

Зокрема, Трамп заявив, що ЗМІ передусім звинувачують у всьому Росію, але “здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)”.

Також Трамп підозрює, що сервіси для підрахунку голосів президентських виборів “могли атакувати хакери”.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020