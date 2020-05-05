Про це повідомляє телеканал CNN.

Відзначається, що всього за шість місяців до президентських виборів і колапсу світової економіки через коронавірус виникла необхідність таврувати Китай тим, що він не зміг зупинити поширення хвороби в Білому домі і серед союзників президента Дональда Трампа.

Джерела телеканалу повідомили, що в останні тижні Трамп разом з кількома посадовими особами адміністрації, включаючи держсекретаря Майка Помпео і радника з економічних питань Білого дому Ларрі Кудлоу, поговорили з десятками іноземних союзників про способи колективного рішення щодо Китаю через навмисне приховування спалаху коронавірусу.

За словами представника Білого дому, сам президент в останні три тижні розширив переговори із зарубіжними колегами і обговорив відносини з Китаєм з десятками іноземних лідерів. У той час як багато традиційних союзників Сполучених Штатів продовжують уникати ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, в бесіді з Трампом деякі європейські лідери висловили стурбованість тим, як Китай впорався з кризою, згідно з тим же джерелом.

Серед заходів, що обговорюються всередині Білого дому, – введення додаткових тарифів на китайські товари, позбавлення Китаю його суверенного імунітету і подальше придушення китайських телекомунікаційних компаній, говорять джерела.

Серед тих, хто закликає президента зайняти більш жорстку позицію по відношенню до Китаю, є Джаред Кушнер, радник Трампа і його зять. За словами людей, знайомих з його думкою, Кушнер вважає, що одним із способів збільшити політичну підтримку Трампа є потужна атака на Китай через його нездатність зупинити поширення хвороби на початку.

“Чим більше ви наполягаєте на Китаї, тим менше ми можемо сказати, що ми сповільнилися”, – сказало джерело, близьке до Білого дому.

З іншого боку, міністр фінансів Стівен Мнучін, який, як відомо, виступає за більш тісні економічні зв’язки з Пекіном і не належить до “яструбів” навколо Трампа, займає більш принципову позицію щодо Китаю, кажуть люди, знайомі з його поглядами. Вони попереджають, що Мнучін як і раніше не хоче робити дії, які можуть пошкодити первісній торговій угоді, яку адміністрація Трампа уклала з Китаєм в минулому році.

Джерела повідомили CNN, що були зроблені узгоджені зусилля для ізоляції торгових дискусій від поточної політичної напруженості, щоб не завдати шкоди виконаній роботі.

Хоча Трамп останнім часом посилив свою риторику проти Китаю, він намагався не критикувати президента Китаю Сі Цзіньпіна безпосередньо, так як він побоюється зіпсувати особисті відносини. У розмовах з декількома яструбами-республіканцями Сенату, які закликали Трампа перетворити свою риторику щодо Китаю в дію, Трамп іноді вагався, сказало одне з джерел в Сенаті від Республіканської партії.

Джерело, близьке до Білого дому, пояснило це по-іншому: “Він наляканий до чортиків. Сі лякає його”.

Однак є причини, за якими Трампу є сенс атакувати Китай. Опитування, проведене Pew Research в минулому місяці, показало, що дві третини американців мають несприятливу думку про Китай. Ці дані підтверджуються внутрішнім опитуванням, проведеним Республіканським національним комітетом, який показує аналогічне негативне ставлення до Китаю серед виборців в декількох ключових штатах.

У неділю Трамп публічно заявив, що він вважає, що епідемія, яку Китай намагався приховати, була результатом “помилки”.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що немає доказів щодо ймовірності створення коронавірусу COVID-19 в лабораторії Уханю.

Раніше, китайська газета Global Times написала, що ексдиректор ЦРУ Майк Помпео “приголомшив світ необґрунтованими звинуваченнями” і закликали США пред’явити світові свої докази.