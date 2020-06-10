Президент США Дональд Трамп розпорядився до 2030 року створити криголами в Арктиці і Антарктиді з метою захисту американських інтересів.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

“Щоб допомогти захистити наші національні інтереси в регіонах Арктики й Антарктиди і зберегти потужну присутність наших сил безпеки в Арктиці разом з союзниками і партнерами, США потрібен флот підготовлених, ефективних і доступних криголамів, які пройдуть випробування і будуть повністю готові до розміщення до 2029 фінансового року “, – заявив Трамп.

Наразі адміністрація повинна підготувати огляд переваг і витрат, пов’язаних з утриманням криголамного флоту. Йдеться про, як мінімум, три важких криголами. Після цього документи передадуть на оцінку президенту.

Після цього планується вивчити перспективи використання криголамів середнього класу для місій щодо забезпечення національної та економічної безпеки в Арктиці. Цей аспект також включає видобуток ресурсів і прокладку підводних кабелів. Далі будуть порівнювати результати з можливим застосуванням для аналогічних цілей важких криголамів. Як результат – буде визначено оптимальний склад груп криголамів, які зможуть гарантувати постійну присутність США в Арктиці і Антарктиді.

Трамп також розпорядився визначити не менше двох об’єктів США і двох міжнародних, де зможуть швартуватися криголами.

Один з варіантів установки криголамів – взяти їх в оренду у США або інших країн.

При цьому оренда передбачена на короткострокову і середньострокову перспективу в 2022-2029 роках у міру того, як американський криголам типу Polar Star буде виводитися з експлуатації.

На сьогоднішній день берегова охорона США має на балансі важкий криголам Polar Star і середній Healy.