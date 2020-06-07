Про це він написав в Twitter.
“Я тільки що віддав наказ нашій Національній гвардії почати процес виведення з Вашингтона тепер, коли все знаходиться під повним контролем”, – написав Трамп.
Він уточнив, що при необхідності війська можуть повернутися.
Раніше в Вашингтон прибули військові Національної гвардії через заворушення, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.