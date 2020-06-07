Про це він написав в Twitter.

“Я тільки що віддав наказ нашій Національній гвардії почати процес виведення з Вашингтона тепер, коли все знаходиться під повним контролем”, – написав Трамп.

Він уточнив, що при необхідності війська можуть повернутися.

Раніше в Вашингтон прибули військові Національної гвардії через заворушення, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.