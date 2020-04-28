Президент США Дональд Трамп розповів, від чого залежать терміни відновлення авіасполучення з країнами Європи.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

Американський лідер пояснив, що бажання відновити авіасполучення є у обох сторін, але все залежить від епідеміологічної ситуації в світі.

Трамп пояснив, що все буде залежати від того, “як довго у Європи займе лікування від коронавірусної інфекції”.

“Подивимося. Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть”, – сказав Трамп.

Як відомо, з середини березня Трамп заборонив в’їзд в США з країн Шенгенської зони, яка включає практично всі країни ЄС.

До цього Євросоюз заборонив в’їзд негромадянам ЄС.