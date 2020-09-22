Президент США Дональд Трамп вважає, що після його повторного обрання главою держави першим подзвонить Іран та погодиться на "ядерну угоду".

Про це він заявив про зустріч з виборцями в Дейтоні (штат Огайо).

Трамп вважає, що в разі переобрання на президентський пост домовиться з Іраном про ядерну зброю за максимально короткий термін.

“Коли ми переможемо, приблизно через дев’ять секунд після цієї перемоги, нам зателефонують, і це буде Іран, бажаючи підписати угоду”, – заявив Трамп.

Також Трамп зазначив, що адміністрація США виступає за те, щоб Тегеран погодився на угоду.

Він сказав, що США бажає Ірану всього лише самого доброго і хоче щоб ця країна була сильною, але “без ядерної зброї”.

“Вони просто не можуть мати ядерної зброї. Ось і все. Дуже просто”, – сказав Трамп.

Трамп пояснив, що вже давно дам своїм підлеглим розпорядження щодо заборони на переговори з іранською стороною на предмет підписання цього договору.

“Вони хочуть зачекати”, – пояснив таку ​​позицію Трамп.