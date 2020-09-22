Про це він заявив про зустріч з виборцями в Дейтоні (штат Огайо).
Трамп вважає, що в разі переобрання на президентський пост домовиться з Іраном про ядерну зброю за максимально короткий термін.
“Коли ми переможемо, приблизно через дев’ять секунд після цієї перемоги, нам зателефонують, і це буде Іран, бажаючи підписати угоду”, – заявив Трамп.
Також Трамп зазначив, що адміністрація США виступає за те, щоб Тегеран погодився на угоду.
Він сказав, що США бажає Ірану всього лише самого доброго і хоче щоб ця країна була сильною, але “без ядерної зброї”.
“Вони просто не можуть мати ядерної зброї. Ось і все. Дуже просто”, – сказав Трамп.
Трамп пояснив, що вже давно дам своїм підлеглим розпорядження щодо заборони на переговори з іранською стороною на предмет підписання цього договору.
“Вони хочуть зачекати”, – пояснив таку позицію Трамп.
- 20 вересня держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об’єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.