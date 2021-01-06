Президент Дональд Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати результати виборів на спільному засіданні Конгресу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні має відбутися масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 12:00 за східним часом, за годину до початку спільного засідання Конгресу, де має бути затверджена перемога Байдена, Трамп звернувся до присутніх.

Він розкритикував окремих членів Республіканської партії та повідомив, що в майбутньому використовуватиме щодо них термін “слабкі республіканці”.

“У нас так багато слабких республіканців, і у нас є великі, Джим Джордан. Ці хлопці там, хлопці з Палати представників б’ються, але це неймовірно. Я допоміг багатьом республіканцям потрапити туди, я допоміг їм вибратися. Я допоміг Мітчу (йдеться про Макконнелла, лідера республіканської більшості в Сенаті, який вже визнав перемогу Байдена — ред.) бути обраним. Допоміг, можу назвати 24 імені, але втомлювати не буду. Тепер це дивно: слабкі республіканці, жалюгідні республіканці, і ось що відбувається”, — журився він.

Продовжуючи Трамп заявив, що Республіканська партія постійно мусить “боротися з зав’язаними за спиною руками”, і тепер боротися буде необхідно старанніше.

Він навмисно наголосив на виключній, на його думку, ролі віцепрезидента Майка Пенса у сьогоднішньому засіданні.

“Майку Пенсу доведеться вистояти за нас, і якщо він цього не зробить, це буде сумний день для нашої країни”, — додав Трамп.

Трамп подякував “воїнам” серед республіканців у Сенаті та Палаті представників, які сьогодні планують виказати заперечення щодо результатів виборів.

Підсумовуючи Трамп запропонував присутнім долучитися до протестувальників поблизу Капітолійського пагорба, де розташовані приміщення Конгресу.

“Ми збираємося спуститися в Капітолій. І ми будемо вболівати за наших хоробрих сенаторів, конгресменів і жінок”, — сказав він.

Як відомо, о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес має підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головувати на засіданні має віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Останнім часом Майк Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом. Трамп стверджує, що Пенс може зробити це, але віцепрезидент запевняє, що таких повноважень не має.