45-й президент США Дональд Трамп розкритикував Демократичну партію за допомогу в розмірі $40 млрд Україні в той час, як американські сім’ї перебувають у жахливому становищі.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Зазначається, що в п’ятницю, 13 травня, 45-й президент США Дональд Трамп розкритикував законодавців за просування законопроєкту про надання Україні допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів.

“Демократи хочуть відправити україні $40 мільярдів у той час, як американські батьки намагаються прогодувати своїх дітей”, — зауважив Трамп.

45-й американський президент також додав, що ніхто не хоче говорити про дефіцит дитячих сумішей у США. На його думку, така ситуація є “національною ганьбою”.

За словами Трампа, неймовірно, що сьогодні деякі американські сім’ї не можуть отримати дитячі суміші.

“Сім’ї, у яких діти мають серйозну алергію та потребують адаптовані суміші, перебувають у ще більш відчайдушному та жахливому стаоновищі”, — заявив Трамп.