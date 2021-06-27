Про це повідомляє CNN.

Це перший захід колишнього президента “в стилі передвиборної кампанії”.

В Огайо мішенню Трампа є перш за все Ентоні Гонсалес, один з внутрішньопартійних “зрадників”. 36-річний конгресмен був одним з десяти республіканців, які проголосували за імпічмент після захоплення Капітолію. У травні Гонсалес разом з 34 однопартійцями також підтримав створення комісії з розслідування подій 6 січня.

На зустрічі в Огайо Трамп прагнув нагадати виборцям про голосування Гонсалеса щодо імпічмента Трампа і намагався підсилити Макса Міллера, колишнього помічника Трампа, який кидає виклик конгресмену на виборах республіканців у окрузі в наступному році.

Але метою Трампа на цих вихідних було забезпечити, щоб виборці не забували, і більша частина мітингу – від інших спікерів до самого колишнього президента – зосереджувалась на його скаргах на виборах 2020 року.

Чи працює стратегія Трампа – відкрите питання. Багато виборців на мітингу Трампа приїхали до Веллінгтона за сотні миль, щоб побачити Трампа, і нічого не знали про Макса Міллера, про кого говорив колишній президент. І навіть серед тих виборців з округу, мало хто знав Міллера крім бігбордів, розташованих навколо ярмаркової площі округу Лорейн.