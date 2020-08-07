Президент США Дональд Трамп розпорядився заблокувати китайські застосунки TikTok і WeChat на території своєї країни. Розпорядження вступлять в силу через 45 днів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В розпорядженні Трампа зазначено, що ці китайські застосунки “загрожують національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів”. Цим документом Трамп закликав міністра торгівлі визначить, що саме в роботі застосунків буде недоступно американським користувачам.

У виданні зазначили, що формулювання в тексті розпорядження досить розпливчасті, тому що, найімовірніше, були поспішно опубліковані. На першому етапі TikTok і WeChat заблокують для скачування в магазинах для застосунків Аpple і Google.

У своєму наказі Трамп послався на закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та закон про надзвичайні ситуації в країні.

У розпорядженні сказано, що TikTok “автоматично збирає інформацію від своїх користувачів”. Це дані про місце розташування, історію переглядів і пошуку, що “загрожує тим, що дані можуть передати комуністичній партії Китаю доступ до особистої та конфіденційної інформації американців, що потенційно дозволяє Китаю відстежувати місцезнаходження федеральних службовців і підрядників, складати досьє з особистою інформацією для шантажу і вести корпоративне шпигунство”.

Для того щоб уникнути блокування – Китай може продати права на застосунки американським компаніям. При цьому, певна сума від продажу застосунків повинна бути передана в бюджет США.

У Китаї поки що не відреагували на розпорядження Трампа.

Як повідомлялося раніше, влада США висловлювала побоювання, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може створювати загрози національній безпеці, та анонсувала можливу заборону додатку.

У відповідь на звинувачення в проблемах з безпекою і зв’язках з китайським урядом TikTok відкрив доступ до своїх алгоритмах обробки даних

Тоді ж компанія звинуватила Facebook у спробах витіснити конкурента з ринку та закликала до добросовісної конкуренції. Говорячи про це, гендиректор TikTok Кевін Маєр згадував про неодноразові спроби Facebook створити додаток-аналог TikTok і заявив про атаки з боку конкурента, замасковані під патріотизм.