Президент США Дональд Трамп вважає, що від коронавірусу COVID-19 в країні загинуть до 100 тисяч громадян, хоча в квітні говорив про 60 тисяч осіб.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

Трамп зазначив, що внаслідок епідемії в США помруть від 75,8 до 100 тисяч осіб.

“Ми втратимо від 75,8 до 100 000 осіб. Це жахливо”, – заявив Трамп.

Наразі в США вже померли 69 921 особа. Він пояснив, що зростання захворюваності і кількості смертей може бути пов’язане з тим, що Європа вже вводить пом’якшення заходів карантину.

При цьому, він упевнений, що вакцина від коронавірусу буде розроблена вже до кінця року.

Трамп пояснив, що його досить пізня реакція на епідемію коронавірусу пов’язана з тим, що його неправильно проінформували. Він зазначив, що 23 січня йому вперше повідомили про вірус, зазначивши, що “він не має реального значення”.

“Іншими словами, це не було: “О, ми повинні щось робити, ми повинні щось робити”. Це була коротка розмова”, – розповів Трамп.

Він все ще вважає, що вірус дійсно міг бути створений в лабораторії Уханю (Китай), і з якоїсь причини вийшов за її межі. Трамп допускає, що Пекін міг дізнатися про це, але не хотів визнавати.

Зазначимо, вчені всього світу закликають не поширювати теорії змови про лабораторне походження COVID-19.