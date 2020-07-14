Дональд Трамп заявив, що в деяких країнах не було б настільки "оптимістичної картини", якби там робили так само багато тестів, як в США. Зокрема, він згадав про Росію.

Про це він сказав під час брифінгу.

Трамп натякнув, що дані по Китаю, Росії, Індії можуть бути неточними.

“Якби, скажімо в Китаї, Росії, Індії, інших великих країнах, тестували на коронавірус так само, як це робимо ми, то вони б отримали вкрай дивовижні статистичні дані”, – заявив Трамп.

Він пояснив, що в США “найкраща й найбільш інтенсивна система тестування” на коронавірус COVID-19. Цим він пояснив щоденну велику кількість заражень.

До слова, за даними на 14 липня, в США діагностовано 3 479 483 випадки зараження коронавірусом. Це перше місце в світі по кількістю діагностованих випадків. У той же час влада Росії повідомили всього про 727 162 випадків COVID-19.