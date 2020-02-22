Президент США Дональд Трамп не вірить, що Росія здійснювала нові спроби вплинути на вибори глави держави в 2020 році, щоб допомогти йому в переобранні.

Про це він написав на особистій сторінці в Twitter.

Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою сприяння переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконувача обов’язків директора національної розвідки.

Такі заяви Трамп вважає спланованою кампанією з дезінформації від Демократичної партії.

“Ще одна кампанія з дезінформації запущена демократами в Конгресі. Вони кажуть, що Росія вважає за краще мене будь-кого з нічого не роблячих кандидатів від демократів, які досі, через два тижні, не можуть порахувати голоси в Айові. Обман номер сім”, – написав Трамп.

В той же час видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів, стверджує, що Росія втручається в американські вибори, намагаючись надати Берні Сандерсу підтримку на праймеріз Демократичної партії.

У п’ятницю, 22 лютого, Сандерс публічно заявив, що представники розвідки поінформували його про російське втручання. Він засудив такі дії РФ, назвавши президента Володимира Путіна “самодержавним головорізом”, і закликав Москву втручатися вибори в США.

“Давайте будемо зрозумілі, росіяни хочуть підірвати американську демократію, розділивши нас, і, на відміну від нинішнього президента, я рішуче проти їхніх зусиль і будь-якої іншої іноземної держави, яка хоче втрутитися в наші вибори. Розвідка повідомила нам, що Росія втручається в цю кампанію прямо зараз в 2020 році. І те, що я говорю пану Путіну: “Якщо я буду обраний президентом, повірте мені, ви не будете втручатися в американські вибори”, — сказав Сандерс.