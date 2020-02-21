Про це повідомляє The New York Times.
“Інші теж брехали Конгресу”, – сказав Трамп, коли дізнався про судове рішення.
Трамп і Стоун товаришують вже більше 30 років. Стоун був партнером і лобістом Пола Манафорта, котрий очолював передвиборну кампанію Трампа.
Не один рік Стоун був політичним радником Трампа, а також супроводжував деякі його бізнес-ініціативи.
Коли Трамп вирішив балотуватися в президенти США, він не запросив Стоуна в свою команду. Проте, той продовжував надавати свою допомогу і підтримку. Його називали емісаром Трампа з людьми, пов’язаними з Wikileaks.
20 лютого суд прийняв рішення засудити Стоуна до 40 місяців тюремного терміну. Його звинуватили в дачі неправдивих свідчень Конгресу, тиску на свідків і перешкоджанню правосуддю.
Трамп таке рішення вважає необ’єктивним, заявляючи, що “Стоун заслуговує справедливого поводження”.
При цьому, він не поспішає розглядати можливість про помилування політичного радника і друга, що в його компетенції.
“У якийсь момент я прийму рішення, однак Роджер Стоун і всі інші люди заслуговують справедливого поводження. А цей процес не був справедливим”, – сказав Трамп.
Також він вважає, що суд присяжних, який приймав рішення, був необ’єктивним, оскільки його представники “ненавидять президента”.
“Я хочу закінчення процесу. Думаю, це краще, що можна зробити. Тому що я хотів би бачити Роджера виправданим. Я особисто думаю, що до нього поставилися дуже несправедливо. Вони кажуть про тиск на свідків, однак людина, на яку він тиснув , здається, не мала жодних претензій”, – зазначив президент США.
Трамп стверджує, що Стоун жодним чином не був залучений до роботи в його передвиборній кампанії 2016 року.
“Вони (присяжні) говорять, що Стоун збрехав, але інші теж брехали” – заявив Трамп, назвавши імена інших чиновників, які, на його думку, брехали Конгресу, але були виправдані під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.
- Як відомо, співробітники ФБР заарештували Стоуна 25 січня минулого року. Арешт виробляли в його будинку в штаті Флорида (США). Стоуну пред’явили звинувачення за сімома пунктами. Пізніше він самостійно з’явився в суд міста Форт-Лодердейл. Звинувачення інкримінує Стоуну перешкоджання розслідуванню, підкуп свідків і п’ять пунктів про дачу неправдивих свідчень.
- Сам Стоун раніше заявив, що в 2016 році проводив переговори з громадянином РФ, що пропонував купити компромат на екс-держсекретаря Хілларі Клінтон за 2 мільйони доларів.
- За його словами, виходець з Росії, який назвався Генрі Грінбергом, провів з ним зустріч і запропонував компромат на Клінтон. Стоун обговорив пропозицію Грінберга з представником штабу Трампа Майклом Капуто, назвавши угоду “марною тратою часу”.