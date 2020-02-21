Президент США Дональд Трамп вважає несправедливим судовий вирок щодо свого колишнього радника Роджера Стоуна, якого визнали винним за всіма сімома статтями звинувачення "за брехню Конгресу".

Про це повідомляє The New York Times.

“Інші теж брехали Конгресу”, – сказав Трамп, коли дізнався про судове рішення.

Трамп і Стоун товаришують вже більше 30 років. Стоун був партнером і лобістом Пола Манафорта, котрий очолював передвиборну кампанію Трампа.

Не один рік Стоун був політичним радником Трампа, а також супроводжував деякі його бізнес-ініціативи.

Коли Трамп вирішив балотуватися в президенти США, він не запросив Стоуна в свою команду. Проте, той продовжував надавати свою допомогу і підтримку. Його називали емісаром Трампа з людьми, пов’язаними з Wikileaks.

20 лютого суд прийняв рішення засудити Стоуна до 40 місяців тюремного терміну. Його звинуватили в дачі неправдивих свідчень Конгресу, тиску на свідків і перешкоджанню правосуддю.

Трамп таке рішення вважає необ’єктивним, заявляючи, що “Стоун заслуговує справедливого поводження”.

При цьому, він не поспішає розглядати можливість про помилування політичного радника і друга, що в його компетенції.

“У якийсь момент я прийму рішення, однак Роджер Стоун і всі інші люди заслуговують справедливого поводження. А цей процес не був справедливим”, – сказав Трамп.

Також він вважає, що суд присяжних, який приймав рішення, був необ’єктивним, оскільки його представники “ненавидять президента”.

“Я хочу закінчення процесу. Думаю, це краще, що можна зробити. Тому що я хотів би бачити Роджера виправданим. Я особисто думаю, що до нього поставилися дуже несправедливо. Вони кажуть про тиск на свідків, однак людина, на яку він тиснув , здається, не мала жодних претензій”, – зазначив президент США.

Трамп стверджує, що Стоун жодним чином не був залучений до роботи в його передвиборній кампанії 2016 року.

“Вони (присяжні) говорять, що Стоун збрехав, але інші теж брехали” – заявив Трамп, назвавши імена інших чиновників, які, на його думку, брехали Конгресу, але були виправдані під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.