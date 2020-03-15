Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Цього вечора я отримав підтвердження, що тест негативний”, – сказав Шон Конлі, лікар Білого дому, у своїй суботній заяві.

Дональд Трамп здав аналізи після проведення зустрічі на своєму курорті у Флориді з бразильською делегацією, де у деяких виявився позитивний результат.

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Фабіо Вайнгартен, помічник президента Бразилії, був одним з тих, хто згодом підтвердив наявність цієї хвороби.

“Через тиждень після вечері з бразильською делегацією в Мар-а-Лаго у президента Трампа немає симптомів”, – сказав Конлі.

Варто зазначити, що Трамп не ізолював себе після зустрічі, хоча згідно з офіційними рекомендаціями медиків, особм, які контактували з хворобою, повинні самоізолюватися на 14 днів.

У США зареєстровано понад 2700 підтверджених випадків зараження з 54 смертельними наслідками.

  • У штаті Нью-Йорк (США) підтверджені перші дві смерті внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.
  • Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп на 30 днів заборонив в’їзд до країни іноземних громадян, які подорожують з 26 країн “Шенгену”.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення ввести обмеження на в’їзд до країни з Великої Британії та Ірландії через спалах коронавірусу.