Про це повідомляє Bloomberg.
“Я скасував переговори з Китаєм. Я не хочу зараз розмовляти з Китаєм. Те, що Китай зробив зі світом, було немислимо”, – повідомив Трамп.
За правилами торгової угоди, укладеної в рамках першого етапу, сторони зобов’язані обговорювати досягнуті умови і пропонувати нові кожні шість місяців. З огляду на те, що договір почав діяти в лютому, час обговорення припадає на серпень.
У зв’язку з цим віце-прем’єр Китаю Лю Хе мав провести відеоконференцію з торговим представником США Робертом Лайтхайзером і міністром фінансів Стівеном Мнучіном.
Через розпорядження Трампа переговори відклали на невизначений термін.
Нагадаємо, перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. У травні Трамп вперше заявив про те, що готовий розірвати її.
Згідно першій фазі угоди, Китай може імпортувати американські сільгосптовари на суму $36,5 млрд в цьому році.
З 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. Коментуючи таке рішення, президент Трамп відзначав, що незважаючи на підвищення мит до 25%, США і Китай продовжують конструктивний діалог знаходити власні шляхи розв’язання щодо введення нових мит.
1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.
- 15 грудня в міністерстві комерції Китаю заявили про те, що погодили з США текст першої фази двосторонньої торговельної угоди, що передбачає поетапне скасування мит на товари.
- 24 грудня о британських ЗМІ повідомляли, що США і Китай “найближчим часом” підпишуть торговельну угоду.