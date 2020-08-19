Американський президент Дональд Трамп прийняв рішення скасувати торговельні переговори з Китаєм на тлі пандемії коронавірусу, нагадавши, що КНР поширила вірус по світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Я скасував переговори з Китаєм. Я не хочу зараз розмовляти з Китаєм. Те, що Китай зробив зі світом, було немислимо”, – повідомив Трамп.

За правилами торгової угоди, укладеної в рамках першого етапу, сторони зобов’язані обговорювати досягнуті умови і пропонувати нові кожні шість місяців. З огляду на те, що договір почав діяти в лютому, час обговорення припадає на серпень.

У зв’язку з цим віце-прем’єр Китаю Лю Хе мав провести відеоконференцію з торговим представником США Робертом Лайтхайзером і міністром фінансів Стівеном Мнучіном.

Через розпорядження Трампа переговори відклали на невизначений термін.

Нагадаємо, перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. У травні Трамп вперше заявив про те, що готовий розірвати її.

Згідно першій фазі угоди, Китай може імпортувати американські сільгосптовари на суму $36,5 млрд в цьому році.

З 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. Коментуючи таке рішення, президент Трамп відзначав, що незважаючи на підвищення мит до 25%, США і Китай продовжують конструктивний діалог знаходити власні шляхи розв’язання щодо введення нових мит.

1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.