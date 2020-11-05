Найбільший округ в штаті Аризона, Марікопа, опублікував другий звіт про підрахунок голосів виборців, які голосували поштою. Республіканець Дональд Трамп скоротив розрив з демократом Джо Байденом.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Оновлені дані голосування, опубліковані округом Марікопа після 2:30 ранку в четвер, показують, що у Байдена 912 585 голосів, а у Трампа – 838 071 голосів. Тобто відставання Трампа скоротилося.

До цього у Байдена було 887 457 голосів “за”, а у Трампа – 802 160 голосів “за”.

Тепер в Аризоні очікують на підрахунок голосів в окрузі Піма, де здебільшого голосують за демократів.

Через акції протесту прихильників Трампа на чиновникам округу довелося закрити будівлю виборчої комісії в Феніксі.

Наразі Байдена підтримують 50,5% виборців штату, а Трампа – 48,1%.

Штат Аризона вже 72 роки голосує за республіканців.

Штат Аризона – головна несподіванка цих виборів. Отримати 11 голосів виборників від Аризони розраховував кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп.

Деякі американські ЗМІ заявили, що якщо в Аризоні рахують голоси виборців, які проголосували достроково поштою, то більшість з них, найімовірніше, віддали перевагу Байдену.

Аризону з 1983 по 2018 роки в Конгресі представляв сенатор-республіканець Джон Маккейн. Перед смертю він говорив про свої претензії до Трампа, був незадоволений тим, що американський президент не служив в армії і навіть просив, щоб Трамп не прийходив до нього на похорон. На думку деяких аналітиків, це могло вплинути на те, що деякі виборці обрали кандидата-демократа.

Ще один фактор – демографічні зміни. У Аризону зараз масово переїжджають люди з традиційно демократичних штатів. Зокрема, з Каліфорнії сюди переїжджають ті, хто рятується від пожеж. Також збільшилася підтримка демократів з боку літніх людей та іспаномовних виборців.