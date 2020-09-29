Про це повідомляє американське видання The Hill, посилаючись на соцопитування Harvard CAPS-Harris Poll.
Соціологи звернули увагу на те, що з кожним місяцем рейтинг довіри і популярності нинішнього президента продовжує зростати. Так, в порівнянні з серпнем, підтримка Трампа зросла на 3%. А Байдена відмовилися підтримати 2% американців.
“47% тих, хто збирається взяти участь у виборах заявили, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися зараз. У той же час, 45% зазначили, що підтримають Трампа”, – сказано в повідомленні.
На думку дослідників, Трамп набрав 3% завдяки економічним крокам, спрямованим на підтримку малого і середнього бізнесу в умовах кризи через коронавірус.
Серед тих, хто ще не визначився за кого голосувати – 52% схиляються до кандидатури Байдена, а 48% – до кандидатури Трампа.
Також у Байдена є перевага щодо особистих симпатій американців. Так, 44% респондентів сказали, що Байден їм подобається, а 38% – що ні. При цьому, симпатію до Трампа висловили тільки 33%. 55% Трампу не симпатизують.
Опитування було проведено з 22 по 24 вересня за участю 1314 американських громадян, що мають право голосу на виборах в США. Соцопитування – результат співпраці Центру американських політичних досліджень Гарвардського університету і The Harris Poll.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
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