Президент США Дональд Трамп прийняв рішення змінити керівника передвиборного штабу Бреда Парскейла за три місяці до виборів.

Про це Трамп повідомив в Twitter.

Новим очільником передвиборного штабу Трампа став Білл Стемпен (Bill Stepien).

“Я радий оголосити про те, що Білл Стемпен був підвищений до посади керівника кампанії Трампа. Бред Парскейл, який був зі мною протягом довгого часу і керував нашою чудовою стратегією в сфері цифрових технологій і даних, продовжить виконувати ту ж роль, але буде старшим радником кампанії “, – написав він.

…campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Президент США додав, що Стемпен і Парскейл активно брали участь в його перемозі в 2016 році. Трамп зазначив, що сподівається на “велику і дуже важливу другу перемогу” на виборах, оскільки його рейтинг в опитуваннях швидко зростає, а ситуація в економіці покращується.

Раніше Стемпен був керівником Білого дому з політичних питань. У грудні 2018 став старшим політичним радником глави передвиборного штабу.

Як відомо, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.