Про це Трамп повідомив в Twitter.

Новим очільником передвиборного штабу Трампа став Білл Стемпен (Bill Stepien).

“Я радий оголосити про те, що Білл Стемпен був підвищений до посади керівника кампанії Трампа. Бред Парскейл, який був зі мною протягом довгого часу і керував нашою чудовою стратегією в сфері цифрових технологій і даних, продовжить виконувати ту ж роль, але буде старшим радником кампанії “, – написав він.

…campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon…

