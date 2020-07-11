Про це повідомляє агентство Reuters.

Стоун був засуджений до 40 місяців в’язниці за лжесвідчення під присягою в рамках “російської справи” (про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році).

Він повинен був з’явитися наступного вівторка в федеральну в’язницю в штаті Джорджія, щоб почати відбувати покарання (терміном три роки і чотири місяці).

Але Трамп скасував тюремний термін для Стоуна. Тепер він не відбуватиме 40 місяців покарання у в’язниці. При цьому пом’якшення покарання не скасовує вирок суду (як це відбувається при помилуванні) і не знімає судимість.

У заяві Білого дому йдеться, що 67-річний Роджер Стоун “є жертвою містифікації”, пов’язаної з Росією, якою “ліві сили в США і союзні з ними медіа роками намагалися підірвати президентство Трампа”.

“Роджер Стоун вже значно постраждав. До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших у цій справі. Роджер Стоун тепер вільна людина!” – відзначається в заяві.

Сам Дональд Трамп також прокоментував своє рішення в Twitter.

“Роджер Стоун став жертвою незаконного полювання на відьом, яка не повинна була статися”, – написав він.

Представники Демократичної партії США засудили дії американського лідера, звинувативши його в посяганні на верховенство закону.

Роджер Стоун був одним із фігурантів розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в 2016 році.

У листопаді 2019 року Стоун був визнаний винним у лжесвідченні, перешкоджанні правосуддю і підбурюванні іншого свідка до дачі неправдивих свідчень. Зокрема, присяжні дійшли висновку, що ексрадник Трампа збрехав про контакти з представником сайту WikiLeaks, які мали на меті отримання компромату на Демократичну партію.

Трамп неодноразово критикував справу Стоуна, звинувачуючи прокурорів у корупції, присяжних у політичній упередженості, а суддів у несправедливому ставленні.