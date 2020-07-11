Про це повідомляє агентство Reuters.
Стоун був засуджений до 40 місяців в’язниці за лжесвідчення під присягою в рамках “російської справи” (про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році).
Він повинен був з’явитися наступного вівторка в федеральну в’язницю в штаті Джорджія, щоб почати відбувати покарання (терміном три роки і чотири місяці).
Але Трамп скасував тюремний термін для Стоуна. Тепер він не відбуватиме 40 місяців покарання у в’язниці. При цьому пом’якшення покарання не скасовує вирок суду (як це відбувається при помилуванні) і не знімає судимість.
У заяві Білого дому йдеться, що 67-річний Роджер Стоун “є жертвою містифікації”, пов’язаної з Росією, якою “ліві сили в США і союзні з ними медіа роками намагалися підірвати президентство Трампа”.
“Роджер Стоун вже значно постраждав. До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших у цій справі. Роджер Стоун тепер вільна людина!” – відзначається в заяві.
Сам Дональд Трамп також прокоментував своє рішення в Twitter.
“Роджер Стоун став жертвою незаконного полювання на відьом, яка не повинна була статися”, – написав він.
Представники Демократичної партії США засудили дії американського лідера, звинувативши його в посяганні на верховенство закону.
Роджер Стоун був одним із фігурантів розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в 2016 році.
У листопаді 2019 року Стоун був визнаний винним у лжесвідченні, перешкоджанні правосуддю і підбурюванні іншого свідка до дачі неправдивих свідчень. Зокрема, присяжні дійшли висновку, що ексрадник Трампа збрехав про контакти з представником сайту WikiLeaks, які мали на меті отримання компромату на Демократичну партію.
Трамп неодноразово критикував справу Стоуна, звинувачуючи прокурорів у корупції, присяжних у політичній упередженості, а суддів у несправедливому ставленні.
- Раніше американські ЗМІ повідомляли, що як мінімум 16 осіб з оточення президента США Дональда Трампа контактували з росіянами під час передвиборної кампанії або передачі влади в 2016 році.
- Президент США Дональд Трамп називав несправедливим судовий вирок своєму колишньому раднику Роджеру Стоуну, якого визнали винним за всіма сімома статтями звинувачення “за брехню Конгресу”.