Його участь підтвердила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем.

“Марш за життя” відбудеться у Вашингтоні 24 січня.

“Побачимося в п’ятницю”, – написав Трамп в Twitter, додавши відео з минулорічного маршу.

Грішем, в свою чергу, написала, що Трамп стане першим американським президентом, який прийде на марш.

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