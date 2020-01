Його участь підтвердила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем.

“Марш за життя” відбудеться у Вашингтоні 24 січня.

“Побачимося в п’ятницю”, – написав Трамп в Twitter, додавши відео з минулорічного маршу.

See you on Friday…Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ

Грішем, в свою чергу, написала, що Трамп стане першим американським президентом, який прийде на марш.

President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020