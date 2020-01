Відповідну заяву американський лідер зробив, виступаючи на форумі. Трансляцію здійснювало видання The Guardian.

Згідно з ініціативою, протягом наступного десятиліття на планеті повинні посадити один трильйон дерев.

“США знаходяться серед країн із найчистішим повітрям і найчистішою водою на Землі… Ми хочемо зберегти велич Божого творіння і природну красу нашого світу. Ми приєднаємося до ініціативи з висадки трильйона дерев”, – наголосив Трамп.

Він додав, що США будуть продовжувати проявляти лідерство у відновленні, вирощуванні і кращому управлінні лісами.

“Ми використовуємо наше лідерство для відновлення, вирощування і кращого управління нашими деревами і лісами в цілому. Це не час для песимізму. Настав час оптимізму”, – заявив президент США.

(На відео – з 1 год. 12 хв.)

