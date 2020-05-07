Про це повідомляє AFP
Він назвав епідемію “найгіршою атакою” в історії країни.
“Ми пережили найгіршу атаку, яка коли-небудь була в нашій країні. Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж Всесвітній торговий центр (теракт 11 вересня 2001 року – ред.) І цього не повинно було статися”, – заявив Трамп.
Як відомо, в результаті теракту 11 вересня загинули близько 3000 осіб. Теракт став причиною військових дій між США і антитерористичними операціями в Афганістані і Іраку, а також інших країнах.
Перл-Харбор – військово-морська база США на Гаваях. Її в 1941 році атакувала Японія, чим втягнула США у Другу світову війну.
За останніми даними, понад 70 тисяч американців померли в результаті зараження коронавірусом. При цьому, жорсткі заходи по соціальному дистанціювання і різні карантинні заходи привели до закриття великої частини економіки країни.
- 43 американських штати планують до кінця тижня повністю або частково зняти карантин і відновити роботу бізнесу та інших установ.