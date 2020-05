Про це Трамп написав в Twitter.

Заворушення в США тривають третій день поспіль. Вони почалися після того, як стало відомо про смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який помер внаслідок жорсткого поводження поліцейських.

Трамп вважає протести недоречними, стверджуючи, що учасники акцій лише шкодять економіці.

“Вони шкодять бізнесу (особливо малому бізнесу афроамериканців), будинкам, а також хорошим і працьовитим жителям Міннеаполіса, які прагнуть миру, рівності та благополуччя”, – написав Трамп

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020



Він вважає, що ті, хто вийшли на протести і беруть участь у заворушеннях – не мають нічого спільного з померлим Флойдом, але діють як “організовані групи”.

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Також він порівняв тих, хто беруть участь у заворушеннях, з антифашистською організацією Antifa, яку раніше пропонував прирівняти до терористичної.

It’s ANTIFA and the Radical Left. Don’t lay the blame on others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

З цього приводу він сказав, що готовий відправити збройні сили в Міннеаполіс.

“Наші збройні сили готові, мають волю і вміння, якщо вони (влада міста) коли-небудь захочуть викликати наші збройні сили. Ми можемо послати війська на місце дуже швидко”, – заявив Трамп.

Він вважає, що військові повинні бути “жорсткими, сильними і шанованими”.

Довідка. Antifa – міжнародний рух, що ставить за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом.

Трамп раніше називав членів цього руху “поганими, хворими людьми”.

Про те, щоб визнати рух терористичним Трамп заявляв у липні минулого року.

“Я розмірковую про те, щоб визнати ANTIFA – цих боязких, радикальних лівих психів, які тільки і влаштовують бійки (хоча при цьому і є противниками насильства) і б’ють людей по головах бейсбольними битами, – головною терористичною організацією (такою ж, як MS-13 та інші) Це істотно полегшило б роботу поліції!”, – написав він у Twitter.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

За даними організації Anti-Defamation League, яка виступає проти расизму і антисемітизму, рух Antifa складається в США з розрізнених груп, мереж і окремих особистостей і точна кількість його прихильників невідома.