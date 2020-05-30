Про це Трамп написав в Twitter.

Заворушення в США тривають третій день поспіль. Вони почалися після того, як стало відомо про смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який помер внаслідок жорсткого поводження поліцейських.

Трамп вважає протести недоречними, стверджуючи, що учасники акцій лише шкодять економіці.

“Вони шкодять бізнесу (особливо малому бізнесу афроамериканців), будинкам, а також хорошим і працьовитим жителям Міннеаполіса, які прагнуть миру, рівності та благополуччя”, – написав Трамп


Він вважає, що ті, хто вийшли на протести і беруть участь у заворушеннях – не мають нічого спільного з померлим Флойдом, але діють як “організовані групи”.

Також він порівняв тих, хто беруть участь у заворушеннях, з антифашистською організацією Antifa, яку раніше пропонував прирівняти до терористичної.

З цього приводу він сказав, що готовий відправити збройні сили в Міннеаполіс.

“Наші збройні сили готові, мають волю і вміння, якщо вони (влада міста) коли-небудь захочуть викликати наші збройні сили. Ми можемо послати війська на місце дуже швидко”, – заявив Трамп.

Він вважає, що військові повинні бути “жорсткими, сильними і шанованими”.

Довідка. Antifa – міжнародний рух, що ставить за мету боротьбу з фашизмом. Об’єднує ліві і ліворадикальні партії і організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом і расизмом.

Трамп раніше називав членів цього руху “поганими, хворими людьми”.

Про те, щоб визнати рух терористичним Трамп заявляв у липні минулого року.

“Я розмірковую про те, щоб визнати ANTIFA – цих боязких, радикальних лівих психів, які тільки і влаштовують бійки (хоча при цьому і є противниками насильства) і б’ють людей по головах бейсбольними битами, – головною терористичною організацією (такою ж, як MS-13 та інші) Це істотно полегшило б роботу поліції!”, – написав він у Twitter.

За даними організації Anti-Defamation League, яка виступає проти расизму і антисемітизму, рух Antifa складається в США з розрізнених груп, мереж і окремих особистостей і точна кількість його прихильників невідома.