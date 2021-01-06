Віцепрезидент Майк Пенс піддавався тиску з боку президента Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом. Трамп стверджує, що Пенс може зробити це, але віцепрезидент запевняє, що таких повноважень не має.

Про це йдеться в статті американської газети The New York Times.

Як відомо, о 13:00 за cхідним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочнеться спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес матиме підрахувати і затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головувати на засіданні має віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Останнім часом Пенс піддавався тиску з боку президента Трампа, його прихильників й громадськості щодо того, що він має завадити підтвердженню перемоги Байдена Конгресом. Зокрема, за день до голосування Трамп заявив у Twitter, що віцепрезидент нібито має право відхилити голоси вибірників, обраних “обманним шляхом”.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

Джерела інформують, що Трамп умовляв пана Пенса публічно і в приватному порядку знайти спосіб використати свою роль, аби підтвердили необґрунтовані заяви щодо шахрайства на виборах.

Щоб результати були скасовані, і Палата представників, і Сенат повинні погодитися на це. Більшість у Палаті представників складають демократи, що унеможливлює скасування результатів у будь-якому зі штатів. Більшість у Сенаті мають республіканці, але їхні заяви свідчать про те, що чимало з них приєднаються до демократів і відмовляться підтримувати заперечення щодо результатів виборів.

Один з розглянутих варіантів втручання Пенса, за словами людини, близької до Трампа, полягав в тому, щоб віцепрезидент визнав твердження президента про фальсифікації виборів в тій чи іншій формі під час однією або кількох серій дебатів в Сенаті (Пенс там головуватиме) з приводу результатів в конкретних штатах до їхньої сертифікації.

Чи має Пенс повноваження зробити те, чого вимагає Трамп?

На думку експертів, Пенс мало що може зробити, аби завадити затвердженню перемоги Байдена.

Це підтверджували й деякі з найближчих радників президента у вівторок, 5 січня, коли Трамп посилив тиск на Пенса.

“Дехто припускає, що віце-президент міг би просто сказати: “Я не збираюся приймати голоси цих виборників”. Що він має на це право згідно з Конституцією. Насправді ж, я не думаю, що це те, що має на увазі Конституція. У такому випадку будь-який віце-президент міг би відмовитися від будь-яких виборів. Це (роль віцепрезидета на засіданні — ред.) скоріше процедурна функція”, — сказав Джей Секулоу, один з особистих адвокатів Трампа у своїй радіопрограмі, не згадавши що серед цих “декого” був його клієнт.

Як реагує Пенс і до чого тут його президентські амбіції?

Останніми днями Пенс намагався одночасно і доносити до Трампа, що не має повноважень, аби скасувати результати виборів, і заспокоювати президента, аби уникнути розколу. Це потрібно Пенсу, оскільки, за чутками, він планує балотуватися на виборах президента США 2024 року, позиціонуючи себе, як лояльний спадкоємець пана Трампа.

У понеділок, 4 січня, у ретельно сформульованому зверненні до виборців в Джорджії Пенс виступив на підтримку Трампа, зосередивши увагу на тому, що він дозволить законодавцям за процедурою висунути свої заперечення щодо результатів голосування в окремих штатах.

“Я знаю, що всі ми сумнівалися в останніх виборах. І я хочу запевнити вас, що поділяю стурбованість мільйонів американців з приводу порушень при голосуванні. І я обіцяю вам, приходьте в цю середу, у нас буде день в Конгресі. Ми вислухаємо заперечення. Ми вислухаємо докази”, — сказав він.

У вівторок, 5 січня, під час щотижневого обіду з президентом, який відбувся за кілька годин після допису Трампа у Twitter, інформовані джерела повідомляли ЗМІ, що Пенс сказав президентові про те, що не вірить у наявність у нього влади, щоб заблокувати підтвердження Конгресом перемоги Байдена.

Союзники Пенса розповідали, що поради щодо того, що робити, були дуже різними, і він намагався віднайти золоту середину.

Один з союзників розповів, що Пенс планував дотримуватися закону і робити публічні заяви так чином, щоб не зачепити Трампа. Але дехто радив йому більш рішуче інформувати про те, що він не зможе врятувати президент від поразки. Вони радили, аби він краще прояснив церемоніальний характер своєї ролі, і не вселяв прихильникам Трампа надію на те, що може вжити якихось заходів.