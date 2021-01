Про це йдеться в статті американської газети The New York Times.

Як відомо, о 13:00 за cхідним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочнеться спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес матиме підрахувати і затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головувати на засіданні має віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Останнім часом Пенс піддавався тиску з боку президента Трампа, його прихильників й громадськості щодо того, що він має завадити підтвердженню перемоги Байдена Конгресом. Зокрема, за день до голосування Трамп заявив у Twitter, що віцепрезидент нібито має право відхилити голоси вибірників, обраних “обманним шляхом”.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021