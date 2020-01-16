Американські чиновники ще в травні минулого року поставили ультиматум українському президенту Володимиру Зеленському - розслідування проти Хантера Байдена в обмін на "всю американську допомогу".

Про це повідомив партнер Руді Джуліані, Лев Парнас, в інтерв’ю MSNBC.

Парнас стверджує, що всі його домовленості в Україні і спроби організувати зустріч президентського адвоката Рудольфа Джоліані із Зеленським – відбувалися за згодою Трампа.

У травні Зеленському пред’явили ультиматум – якщо не буде розпочато розслідування щодо Хантера Байдена, то Україна може втратити “всю американську допомогу”.

Після цього в Державному департаменті США прийняли рішення скасувати візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію українського лідера. Замість нього відправили міністра енергетики Рікка Перрі. За словами Парнаса, це було ініціативою Трампа.

Що стосується опублікованих повідомлень Парнаса з українськими чиновниками різного рівня, то він стверджує, що контактував з ними за вказівкою Джуліані, який потім детально розповідав Трампу про те, що відбувалося.

“Президент Трамп точно знав, що відбувається. Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента”, – зазначив він.

Парнас стверджує, що всі згадані українські чиновники отримували розпорядження зустрітися з ним, як людиною Джуліані.