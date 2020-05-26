Про це Трамп написав в Twitter.

Губернатор штату, Рой Купер, представляє Демократичну партію і виступає за подальше продовження карантинних обмежень в зв’язку з епідемією.

З’їзд республіканців заплановано на кінець серпня.

“Я люблю чудовий штат Північна Кароліна настільки, що наполіг на проведенні національного партійного з’їзду в місті Шарлотт в кінці серпня. На жаль, губернатор-демократ Рой Купер продовжує відстоювати подальше призупинення будь-якої активності і не може гарантувати, що до серпня нам дозволять в повній мірі заповнити Арену”, – написав Трамп.

Американський лідер зазначив, що якщо з’їзд провести не дозволять, то штат втратить мільйони доларів прибутку.

“Губернатор повинен дати негайну відповідь, чи буде дозволено провести захід”, – написав Трамп.

Якщо губернатор Північної Кароліни все ж не погодиться з вимогою президента, то Трамп збирається знайти інше місце для проведення партійного з’їзду.

Варто нагадати, що вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.