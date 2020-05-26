Про це Трамп написав в Twitter.
Губернатор штату, Рой Купер, представляє Демократичну партію і виступає за подальше продовження карантинних обмежень в зв’язку з епідемією.
I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020
З’їзд республіканців заплановано на кінець серпня.
“Я люблю чудовий штат Північна Кароліна настільки, що наполіг на проведенні національного партійного з’їзду в місті Шарлотт в кінці серпня. На жаль, губернатор-демократ Рой Купер продовжує відстоювати подальше призупинення будь-якої активності і не може гарантувати, що до серпня нам дозволять в повній мірі заповнити Арену”, – написав Трамп.
Американський лідер зазначив, що якщо з’їзд провести не дозволять, то штат втратить мільйони доларів прибутку.
“Губернатор повинен дати негайну відповідь, чи буде дозволено провести захід”, – написав Трамп.
Якщо губернатор Північної Кароліни все ж не погодиться з вимогою президента, то Трамп збирається знайти інше місце для проведення партійного з’їзду.
Варто нагадати, що вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що перераховує свою річну зарплату, яка становить від 400 до 450 000 доларів, на боротьбу з коронавірусом.