Президент США Дональд Трамп тисне на губернатора штату Північна Кароліна, вимагаючи дозволити провести в місті Шарлотт багатотисячний з'їзд Республіканської партії, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Про це Трамп написав в Twitter.

Губернатор штату, Рой Купер, представляє Демократичну партію і виступає за подальше продовження карантинних обмежень в зв’язку з епідемією.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

З’їзд республіканців заплановано на кінець серпня.

“Я люблю чудовий штат Північна Кароліна настільки, що наполіг на проведенні національного партійного з’їзду в місті Шарлотт в кінці серпня. На жаль, губернатор-демократ Рой Купер продовжує відстоювати подальше призупинення будь-якої активності і не може гарантувати, що до серпня нам дозволять в повній мірі заповнити Арену”, – написав Трамп.

Американський лідер зазначив, що якщо з’їзд провести не дозволять, то штат втратить мільйони доларів прибутку.

“Губернатор повинен дати негайну відповідь, чи буде дозволено провести захід”, – написав Трамп.

Якщо губернатор Північної Кароліни все ж не погодиться з вимогою президента, то Трамп збирається знайти інше місце для проведення партійного з’їзду.

Варто нагадати, що вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.