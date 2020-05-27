Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через ніби шахрайство на виборах.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

На думку Трампа, соціальні платформи цензурують і “глушать” голоси консервативно налаштованих користувачів.

“Ми будемо суворо регулювати, або закривати їх, перш ніж зможемо дозволити цьому статися. Ми бачили, що вони намагалися зробити, і зазнали невдачі в 2016 році”, – написав він.

При цьому президент США також нагадав про спроби маніпуляцій на президентських виборах в країні в 2016 році.

“Ми не дозволимо, щоб більш витончена версія (шахрайства – Ред.) трапилася знову”, – підкреслив він.