Президента США Дональда Трампа забирали в бункер під час протестів біля Білого дому.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

Відзначається, що президента США вели в бункер американські секретні служби, які мають спеціальні протоколи для захисту голови держави в тих випадках, коли будівля Білого дому знаходиться під загрозою.

При цьому не повідомляється, що конкретно спровокувало службу провести Дональда Трампа в бункер.

Протести в США біля Білого дому відбувалися 26 і 27 травня. В результаті зіткнень постраждали більше 60 офіцерів і агентів Секретної служби США.

Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що “завжди буде проти насильства і безладів”.

“Я стою перед вами в рішучому протистоянні будь-кому, хто використовує цю трагедію, щоб грабувати, нападати і погрожувати”, – говорив він.

Нагадаємо, що США внесуть ліве антифашистський рух “Антифа” в список терористичних організацій на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда.