Про це повідомило американське видання The New York Times.
Відзначається, що президента США вели в бункер американські секретні служби, які мають спеціальні протоколи для захисту голови держави в тих випадках, коли будівля Білого дому знаходиться під загрозою.
При цьому не повідомляється, що конкретно спровокувало службу провести Дональда Трампа в бункер.
Протести в США біля Білого дому відбувалися 26 і 27 травня. В результаті зіткнень постраждали більше 60 офіцерів і агентів Секретної служби США.
Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що “завжди буде проти насильства і безладів”.
“Я стою перед вами в рішучому протистоянні будь-кому, хто використовує цю трагедію, щоб грабувати, нападати і погрожувати”, – говорив він.
Нагадаємо, що США внесуть ліве антифашистський рух “Антифа” в список терористичних організацій на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, котрий під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.