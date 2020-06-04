Президент США Дональд Трамп заявив, що не ховався в бункері під час протестів біля Білого дому, а лише "оглядав його" кілька разів.

Про це повідомляє ВВС.

1 червня повідомлялося, що секретні служби виводили Трампа в бункер під час протестів біля Білого дому.

Але Трамп каже, що такого не було. Він стверджує, що дійсно ходив в бункер, але ненадовго і лише для перевірки.

“Це неправда … Я був там (в бункері) зовсім недовго. І ходив я туди два або три рази, і то для перевірки, оскільки в майбутньому це може знадобитися”, – сказав Трамп.

В результаті протестів і сутичок між цивільними і поліцією, Трамп запропонував, щоб порядок навели військові, але голова Пентагону Марк Еспер це не підтримав.

Також Трамп відповів на критику щодо його фото з Біблією в руках. Щоб президент міг дістатися до церкви, розташованої навпроти Білого дому, поліції довелося розігнати протестуючих. Він запевняє, що такого не було, адже він не давав відповідного наказу.

“Я не говорив: приберіть їх. Я навіть не знав, хто там був … Тим більше більшості релігійних лідерів мій жест (фото з Біблією) припав до душі”, – сказав Трамп.

Коментуючи питання расових сутичок, Трамп сказав, що американцям не варто розраховувати на те, що кандидат у президенти Джо Байден міг би зробити більше для расових меншин. Він заявив, що за час його каденції для “чорношкірих американців було зроблено більше, ніж Байден зробив за 43 роки”.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.