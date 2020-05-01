Президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази, згідно з якими коронавірус COVID-19 розробили в лабораторії Китаю.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє телеканал CNBC.

Трамп зазначив, що Пекін мав можливість зупинити епідемію коронавірусу, якби не мовчав і надавав інформацію світу.

Він запевняє, що бачив докази того, що джерелом коронавірусу COVID-19 стала лабораторія Уханьского інституту вірусології (Китай).

Говорити про подробиці Трамп відмовився, пославшись на секретність.

“Я не можу вам це сказати. Мені не дозволено про це говорити. В недалекому майбутньому ми отримаємо відповідь. Це визначить те, як я ставлюся до Китаю”, – заявив Трамп.

Також Трамп сказав:

“Він (коронавірус) прийшов з Китаю, і це неприйнятно. Ми зараз з’ясовуємо, як це сталося”.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторних умовах.

Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.