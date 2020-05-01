Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє телеканал CNBC.
Трамп зазначив, що Пекін мав можливість зупинити епідемію коронавірусу, якби не мовчав і надавав інформацію світу.
Він запевняє, що бачив докази того, що джерелом коронавірусу COVID-19 стала лабораторія Уханьского інституту вірусології (Китай).
Говорити про подробиці Трамп відмовився, пославшись на секретність.
“Я не можу вам це сказати. Мені не дозволено про це говорити. В недалекому майбутньому ми отримаємо відповідь. Це визначить те, як я ставлюся до Китаю”, – заявив Трамп.
Також Трамп сказав:
“Він (коронавірус) прийшов з Китаю, і це неприйнятно. Ми зараз з’ясовуємо, як це сталося”.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторних умовах.
Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.
- Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.
- Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.
- Китай наклав обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавіруса COVID-19.