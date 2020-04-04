Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона, залученого в процес імпічменту. Розвідник розглядав скаргу після розмови президента з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Associated Press.

Трамп повідомив про своє рішення розвідувальному комітету Сенату напередодні, 3 квітня.

За словами президента, для нього важливо довіряти високопоставленим чиновникам. Він зробив акцент на тому, що це більше не стосується Аткінсона.

Саме Аткінсон першим повідомив Конгресу про те, що отримав анонімну скаргу, в якій стверджувалося, що президент Трамп тиснув на свого українського колегу з метою отримання особистої політичної вигоди. Ця скарга і лягла в основу слухань і розслідування імпічменту.

Звільнення Аткінсона – ще одна ланка в низці звільнень чиновників, які тим чи іншим чином не підтримали Трампа в процесі імпічменту.

Замість нього виконуючим обов’язки генерального інспектора розвідувального співтовариства стане професійний розвідник Том Монхайм. Цю інформацію журналістам передали інсайдери на умовах анонімності. Зараз Монхайм працює головним юрисконсультом Національного агентства геопросторової розвідки.

На телеканалі CNN доповнили, що Аткінсон покине займану посаду через 30 днів. Наразі він знаходиться в “адміністративному відпустці”.

Варто зазначити, що звільнення Аткінсона – одне з останніх після процесу імпічменту. Екс-посол США в Україні Марі Йованович і її наступник Білл Тейлор, вже покинули адміністрацію Трампа. Також було звільнено колишнього директора ФБР Джеймса Комі.