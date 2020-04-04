Про це повідомляє Associated Press.
Трамп повідомив про своє рішення розвідувальному комітету Сенату напередодні, 3 квітня.
За словами президента, для нього важливо довіряти високопоставленим чиновникам. Він зробив акцент на тому, що це більше не стосується Аткінсона.
Саме Аткінсон першим повідомив Конгресу про те, що отримав анонімну скаргу, в якій стверджувалося, що президент Трамп тиснув на свого українського колегу з метою отримання особистої політичної вигоди. Ця скарга і лягла в основу слухань і розслідування імпічменту.
Звільнення Аткінсона – ще одна ланка в низці звільнень чиновників, які тим чи іншим чином не підтримали Трампа в процесі імпічменту.
Замість нього виконуючим обов’язки генерального інспектора розвідувального співтовариства стане професійний розвідник Том Монхайм. Цю інформацію журналістам передали інсайдери на умовах анонімності. Зараз Монхайм працює головним юрисконсультом Національного агентства геопросторової розвідки.
На телеканалі CNN доповнили, що Аткінсон покине займану посаду через 30 днів. Наразі він знаходиться в “адміністративному відпустці”.
Варто зазначити, що звільнення Аткінсона – одне з останніх після процесу імпічменту. Екс-посол США в Україні Марі Йованович і її наступник Білл Тейлор, вже покинули адміністрацію Трампа. Також було звільнено колишнього директора ФБР Джеймса Комі.
- Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови. Передбачалося, що Трамп “заморозив” мільйони доларів військової допомоги, щоб Україна публічно оголосила про розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.
- 5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним у перешкоджанні роботі Конгресу і зловживанні владою.