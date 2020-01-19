Президент США Дональд Трамп звільнив третього за рік радника у справах Російської Федерації Ендрю Піка. Він пропрацював три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами інсайдерів, Піка відправили з Білого дому ще 17 січня. За документами, він був в “адміністративній відпустці” нібито у зв’язку з розслідуванням з питань безпеки.

До цього Пік займав посаду заступника помічника держсекретаря з питань Іраку і Ірану, і його розглядали як союзника Роберта О’Брайена, який у вересні замінив Джона Болтона на посаді радника з національної безпеки.

У виданні нагадали, що з посади радника у справах Росії і Європи в Раді національної безпеки в кінці минулого року Трамп звільнив Тіма Моррісона. У своїх свідченнях у справі про імпічмент Трампа чиновник заявляв, що посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд розповідав йому про те, що затримка військової допомоги Україні була викликана вимогою почати розслідування відносно газової компанії Burisma.

До нього тут працювала Фіона Хілл. У Конгресі вона також свідчила проти Трампа, стверджуючи, що спецслужби Росії поширювали інформацію про те, що Україна, а не РФ, втручалася в президентські вибори в США в 2016 році. Вона називала це “теорією змови” республіканців.