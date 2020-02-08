Президент США Дональд Трамп звільняє чиновників Білого дому, які свідчили проти нього в процесі імпічменту.

Про це повідомляє The New York Times.

Протягом двох днів після голосування в Сенаті Трамп ображав тих, хто раніше протистояв йому, називаючи їх “злими”, “корумпованими”. За словами прес-секретаря президента, ті, хто раніше виступали проти Трампа, повинні “заплатити за це”.

Після цього почалися звільнення. Першими з Білого дому звільнили Олександра Віндмана і його брата Євгена. Далі стало відомо про звільнення Сондленда.

До звільнень Трамп приступив через 48 годин після того, як Сенат виправдав його.

Нещодавно повідомлялося, що представник Ради нацбезпеки США Олександр Віндман, який був ключовим свідком у процесі імпічменту президента Дональда Трампа, іде з Білого дому.

Брати збережуть свої військові звання і повернуться на військову службу. Олександра Віндмана переведуть в Пентагон. Його брата, Євгенія, запросили працювати в офіс генерального радника армії.

“Ніхто з американців не сумнівається в тому, чому робота цієї людини закінчена, чому в цій країні тепер на одного солдата менше. Віндмана попросили піти, тому що він говорив правду”, – заявив адвокат полковника Віндмана Девід Прессман.

Він назвав Трампа “наймогутнішою людиною в світі”, яка вирішила помститися його підзахисному.

Також Трамп прийняв рішення відправити у відставку посла США в ЄС Гордона Сондленда.

“Мені сьогодні повідомили, що президент має намір негайно відкликати мене. Я вдячний президенту Трампу за надану можливість попрацювати, секретарю Помпео за його постійну підтримку”, – сказав Сондленд.

Сондленд продумував можливі шляхи відставки буквально відразу після того, як дав свідчення проти Трампа. Він сподівався піти “витончено” ще з листопада.

Демократи різко відреагували на такі рішення президента.

Головний “менеджер з імпічменту” демократ Адам Шифф заявив, що такі дії президента, свідчать про нього, як “слабку людину”.

Інші чиновники Білого дому, які також свідчили проти Трампа, самостійно пішли ще до початку голосування в Сенаті.

Наприклад, Фіона Хілл пішла з Держдепу за кілька днів до дачі свідчень.

У той же час Джордж Кент залишається на роботі в Держдепі, Лора Купер – в Пентагоні, а Девід Холмс – в українському посольстві.

Можливо, Трамп також звільнить Міка Малвані, який заморозив військову допомогу Україні. Сам президент запевняє, що це неправда, заявляючи, що у них “прекрасні відносини”.