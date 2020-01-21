Президент США Дональд Трамп розкритикував екологічних активістів, які говорять про майбутню катастрофу через проблеми з кліматом.

Відповідну заяву американський лідер зробив, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Трансляцію здійснювало видання The Guardian.

“Зараз не час для песимізму, зараз час для оптимізму. Страх і сумніви не є гарною моделлю мислення. Тому що зараз – час для величезної надії та радості, і оптимізму, і дії. Але, щоб прийняти можливості завтрашнього дня, ми повинні відкинути цих вічних пророків загибелі, і їхні передбачення апокаліпсису. Вони є спадкоємцями вчорашніх дурних ворожок. Вони є в нас у США, такі люди є і в ваших країнах. Вони хочуть, щоб ми погано себе почували, але ми цього не допустимо”, – зазначив Трамп.

На його думку, екоактивісти прагнуть “контролювати кожен аспект нашого життя”.

“Вони передбачали кризу перенаселення в 1960-х, масовий голод у 1970-х, кінець запасів нафти в 1990-х. Ці панікери завжди хочуть одного – абсолютної влади, щоб домінувати, трансформувати та контролювати кожен аспект наших життів”, – заявив американський лідер.

(На відео – з 1 год. 13 хв.)

Як повідомляє американський телеканал CNN, заява Трампа прозвучала незабаром після виступу шведської екологічної активістки Грети Тунберг, яка звинуватила світових лідерів у тому, що вони не вживають жодних заходів у питаннях клімату.

Трамп прямо не згадував Тунберг у своїй промові. Як повідомляє британське агентство ВВС, під час виступу лідера США активістка сиділа в залі.

Проблеми зміни клімату є однією з ключових тем порядку денного форуму в Давосі.