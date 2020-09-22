Президент США Дональд Трамп у своєму виступі перед Генасамблеєю Організації Об'єднаних Націй розкритикував владу Китаю за політику щодо коронавірусу і забруднення планети.

Трансляція 75-ої щорічної сесії Генасамблеї ведеться на YouTube-каналі ООН.

Сьогодні, 22 вересня, в штаб-квартирі ООН на Манхеттені проходить засідання Генасамблеї, приурочене до 75-ї річниці створення організації. Захід проходить частково в онлайновому форматі у зв’язку з пандемією коронавірусу. Представники 193 країн-учасниць ООН, які перебувають у залі, розміщені на значній дистанції один від одного в захисних масках.

Одним з перших на засіданні виступав президент США Дональд Трамп. Його промову, ймовірно, записану заздалегідь, транслювали для присутніх на великому екрані.

Американський лідер почав свій виступ з розповіді про те, що зараз, за сімдесят п’ять років після закінчення Другої світової війни та заснування Організації Об’єднаних Націй, світ знову залучений до “великої глобальної боротьби” — боротьби з вірусом COVID-19. Трамп називає його “китайським вірусом, який забрав незліченну кількість життів у 188 країнах”.

У цьому ключі Трамп поінформував присутніх про зусилля, які США роблять для боротьби з захворюванням, зокрема й про розробку вакцини.

“Завдяки нашим зусиллям три вакцини знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Ми поширимо вакцину, переможемо вірус, покладемо край пандемії і вступимо в нову еру безпрецедентного процвітання, співробітництва й миру”, — упевнений він.

На думку президента США, світова спільнота (і ООН зокрема) має “притягти до відповідальності націю, яка поширила цю чуму на світ: Китай”. Також він вкотре розкритикував ВООЗ за некоректну реакцію на епідемію.

“У перші дні поширення вірусу Китай заборонив поїздки всередині країни, дозволивши при цьому вилітати з Китаю і заражати світ. […] Китайський уряд і Всесвітня організація охорони здоров’я, яка практично контролюється Китаєм, помилково заявили, що немає ніяких доказів передачі вірусу від людини до людини. Пізніше вони помилково заявили, що люди без симптомів хвороби не поширюють хворобу. Організація Об’єднаних Націй має притягти Китай до відповідальності за свої дії”, — вважає Трамп.

На цьому атаки Трампа на уряд Китаю не закінчилися. Президент заявив, що країна забруднює планету і не робить кроків для поліпшення екологічної ситуації у світі.

“Щороку Китай скидає мільйони і мільйони тонн пластику та сміття в океани, виснажує води інших країн, знищує великі ділянки коралових рифів і викидає в атмосферу більше токсичної ртуті, ніж будь-яка країна в світі”, — заявив Трамп.

Президент наголосив, що Америка на відміну від Китаю йде до поліпшення екологічної ситуації та зменшення викидів, і розкритикував тих, хто звинувачує тільки США в забрудненні планети.

Крім цього, Трамп закликав ООН зосередити увагу на “реальних проблемах”, як тероризм, пригнічення жінок, примусова праця, торгівля наркотиками, торгівля людьми та сексуальне рабство, релігійне переслідування тощо.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, хто був джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляла, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створення в лабораторних умовах.

Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь пропагували в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США і був доставлений в Китай американськими військовими.

Навесні стало відомо, що розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань. У травні президент США Дональд Трамп заявляв, що бачив докази, згідно з якими коронавірус COVID-19 розробили в лабораторії Китаю.