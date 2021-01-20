Чинний президент США Дональд Трамп в останній день перебування на посаді помилував свого колишнього радника Стіва Беннона і ще понад 70 людей.

Про це поінформували в пресслужбі Білого дому.

У цілому Трамп помилував 73 осіб і пом’якшив вироки ще 70 особам.

Серед помилуваних є і Стів Беннон – колишній старший радник Дональда Трампа з політичних і стратегічних питань (свого часу один із найбільш впливових співробітників адміністрації президента).

“Президент Трамп надав повне помилування Стівену Беннону. Прокурори переслідували пана Беннона за звинуваченням, пов’язаним із шахрайством, що випливає з його участі в політичному проєкті. Пан Беннон був важливим лідером консервативного руху і відомий своєю політичною проникливістю”, – йдеться в повідомленні Білого дому.

Беннон із серпня 2016 року очолював передвиборчий штаб Трампа, а після перемоги останнього на президентських виборах отримав посаду головного стратега Білого дому (був старшим радником президента, відповідальним за стратегічний аналіз).

У серпні 2017 року Трамп звільнив Беннона з посади стратегічного радника.

У серпні 2020 року Беннона заарештували за підозрою в шахрайстві при зборі коштів на проведення агітаційної кампанії з будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Прокуратура Нью-Йорка запідозрила Беннона і ще трьох осіб в обмані людей, які жертвували гроші на будівництво стіни на південному кордоні США в рамках кампанії “Ми будуємо стіну”. Їм вдалося зібрати понад 25 мільйонів доларів через сотні тисяч пожертвувань.

Згідно з даними прокуратури, сам Беннон отримав з цієї суми понад мільйон доларів, повідомляє агентство ВВС. Принаймні частину з цих грошей він витратив на особисті потреби.

Колишній радник Трампа заперечував звинувачення і досі не постав перед судом.

У листопаді 2020 року Стів Беннон заявив, що “другий термін” Трампа повинен розпочатися з демонстрації відрубаних голів головного інфекціоніста США доктора Ентоні Фаучі і директора ФБР Крістофера Рея в Білому домі “як попередження”.

Як повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на свої джерела, з приводу помилування Беннона “велися запеклі дебати”. За словами джерела, знайомого з перебігом обговорення, однією з проблем, яка спровокувала дискусії, був можливий зв’язок Беннона з бунтом прибічників Трампа 6 січня в Капітолії США.

Кого ще помилував Трамп

Серед інших помилуваних є Елліотт Бройді, який збирав кошти для кампанії Трампа і минулого року визнав себе винним в порушенні іноземних законів про лобіювання.

Крім того, Трамп помилував репера Ліл Вейна (Lil Wayne), який визнав себе винним у зберіганні зброї. Ще один репер – Kodak Black отримав пом’якшення вироку (раніше він також визнав себе винним у зберіганні зброї).

Серед інших помилуваних є колишній мер Детройта Кваме Кілпатрік, який відбував 28-річний тюремний термін за звинуваченням в корупції.

Крім того, Трамп помилував Пола Еріксона – консервативного політичного діяча і колишнього бойфренда імовірної російської шпигунки Марії Бутіної. Раніше його засудили до семи років в’язниці за звинуваченням у шахрайстві і відмиванні грошей.

Помилуваний і колишній інженер Google Ентоні Левандовскі, засуджений за крадіжку комерційної таємниці безпілотних авто.

Помилування отримав також громадянин Ізраїлю Авіем Селла, який був звинувачений у шпигунстві.

Ні самого Трампа, ні членів його сім’ї в списку немає. Також там немає адвоката Трампа, колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією, офіційні особи Білого дому переконали Трампа, що він не повинен оголошувати про помилування себе або членів своєї сім’ї, тому що “може здатися, що вони винні в скоєнні злочинів”.

Як відомо, президент США має право надати помилування або пом’якшити покарання. Помилування скасовує судимість, а пом’якшення вироку скорочує або припиняє тюремне ув’язнення.

Отримати помилування може і ще не засуджена людина: їй не обов’язково має бути пред’явлено звинувачення.