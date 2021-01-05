Обраний президент Джо Байден і чинний президент Дональд Трамп провели понеділок у Джорджії, де запланували дуельні мітинги, щоб переконати своїх прихильників взяти участь у голосуванні другого туру виборів до Сенату США. Від результатів цих виборів залежить співвідношення сил у Вашингтоні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У виборах в Джорджії беруть участь кілька республіканців, сенатори Келлі Лоффлер та Девід Пердью, проти демократів Рафаеля Уорнока та Джона Оссоффа відповідно.

Байден хоче, щоб обидва демократи перемогли, тому що його партія контролюватиме обидві палати Конгресу, коли він вступить на посаду 20 січня. Команда Трампа хоче, щоб республіканці перемогли, щоб, під контролем Сенату, його партія могла заблокувати або скоротити законодавчий порядок денний Байдена.

Республіканець Трамп не поступився Байдену і провів частину своїх мітингових виступів у Далтоні, республіканському місті на північному заході Джорджії. Ба більше, він знову заговорив про фальсифікації та натякнув на спробу утримати владу.

“Вони не візьмуть Білий дім. Ми будемо битися, як у пеклі”, – сказав Трамп на привітання з натовпу, який скандував: “Боріться за Трампа!”.

Байден розкритикував адміністрацію попередника за неефективну боротьбу з пандемією і пообіцяв новий початок для країни з демократичним контролем.

“Це новий рік, і завтра може бути новий день для Атланти, Джорджії та Америки”, – сказав Байден.

За його словами, адміністрація Трампа вирішила божевільно і повільно випускати вакцини проти COVID-19.

“Президент витрачає більше часу на ниття та скарги, ніж на те, щоб щось робити для вирішення проблеми”, – сказав він.

Демократичні кандидати, якщо їх оберуть, забезпечать економічну підтримку населенню для боротьби з пандемією. За словами Байдена, підтримка буде сягати декількох тисяч доларів.

Президент Трамп також чинив тиск на віцепрезидента Майка Пенса, який отримає результати виборчої колегії штату в Конгресі у середу. Він вимагав, щоб Пенс вжив заходів на його користь.

“Я сподіваюся, що Майк Пенс підтримає нас. Якщо він цього не зробить, то він мені не так сподобається”, – сказав Трамп.

Історичні зміни у Джорджії

Глибоко республіканський штат Джорджія здивував націю у листопаді, проголосувавши за Байдена. Вперше за тридцять років у штаті виграв демократ.

Це підняло надії лібералів на Уорнока та Оссоффа, хоча їх чекає жорстка битва у все ще глибоко консервативній державі.

Перемога двох демократів передала б Сенат партії Байдена. Це полегшить реалізацію стратегії Байдена щодо боротьби з коронавірусом та щодо зміни клімату, оскільки демократи також контролюють Палату представників.

Жоден з кандидатів у Сенат не набрав більшості на виборах 3 листопада, що спричинило повторний тур.

Трамп продовжував стверджувати, не маючи доказів, що його поразка в листопаді була результатом широкомасштабної фальсифікації виборів. Однак ці твердження команда президента не може довести.

У телефонному дзвінку держсекретареві штату Джорджії Бреду Раффенспергеру Трамп нагадав про необхідність “знаходження” достатньої кількості голосів, щоб поставити під сумнів перемогу Байдена. Також Трамп припустив, що невдача Раффенспергера щодо зміни результатів може зашкодити явці республіканців у другому турі виборів до Сенату.

Демократи та експерти з виборів кажуть, що Трамп своїми закликами порушує закон.

Байден, який здобув перемогу в Джорджії з відривом у 12 000 голосів, у своєму зверненні в понеділок не згадав про цей заклик суперника.

Лоффлер, республіканець, яка балотується у Джорджії, заявила понеділок ввечері, що буде голосувати проти затвердження результатів виборів в Конгресі в середу, приєднавшись до ще десятка республіканських сенаторів і понад 100 членів Республіканської палати. Цей крок все одно не зможе скасувати перемогу Байдена.

Не зрозуміло, чи вплинуть дії Трампа та його неодноразові заяви про фальсифікації виборів на результати голосування у Сенат. Стратеги обох партій заявляють, що результат, швидше за все, залежатиме від кількості республіканських виборців.