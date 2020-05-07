Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
“Це дуже образлива резолюція, підготовлена демократами, як частина стратегії заради перемоги на виборах 3 листопада шляхом поділу Республіканської партії”, – заявив Трамп.
Зокрема, резолюцію підтримали і представники Республіканської партії в обох палатах Конгресу.
“Ті деякі республіканці, які проголосували за це, стали іграшками в руках демократів”, – зазначив Трамп.
Очікується, що Сенат, де республіканці мають більшість: 53 місця, у порівнянні з 47 демократами, проведе голосування щодо подолання вето в четвер. Для подолання вето необхідно зібрати дві третини голосів в обох палатах.
Резолюція, прийнята Палатою представників в березні і Сенатом в квітні, спрямована на обмеження гарантованого права Білого дому оголошувати війну.
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