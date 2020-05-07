Президент США Дональд Трамп наклав вето на закон, який обмежує право Білого дому оголошувати війну. Закон був прийнятий обома палатами Конгресу.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“Це дуже образлива резолюція, підготовлена ​​демократами, як частина стратегії заради перемоги на виборах 3 листопада шляхом поділу Республіканської партії”, – заявив Трамп.

Зокрема, резолюцію підтримали і представники Республіканської партії в обох палатах Конгресу.

“Ті деякі республіканці, які проголосували за це, стали іграшками в руках демократів”, – зазначив Трамп.

Очікується, що Сенат, де республіканці мають більшість: 53 місця, у порівнянні з 47 демократами, проведе голосування щодо подолання вето в четвер. Для подолання вето необхідно зібрати дві третини голосів в обох палатах.

Резолюція, прийнята Палатою представників в березні і Сенатом в квітні, спрямована на обмеження гарантованого права Білого дому оголошувати війну.